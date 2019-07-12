В Челябинске каждый третий ребенок готов открыть дверь незнакомцу

Компания «Дом.ru» провела в Челябинске социальный эксперимент «Серый Волк на страже детской безопасности». В нем приняли участие семьи с детьми в возрасте от семи до одиннадцати лет. Оказалось, что каждый третий ребенок может открыть дверь незнакомцу.

Эксперимент проводился с согласия родителей в театрализованном игровом формате с участием психолога. Актер челябинского Молодежного театра Иван Яковлев и актер Григорий Абрамов в костюме волка на протяжении двух дней звонили в домофон и просили детей, которые были дома одни, впустить их в подъезд. Шесть детей не поддались на уговоры Волка, четыре ребёнка сжалились над ним, а трое из них открыли дверь ещё и в квартиру. Родители в это время наблюдали за экспериментом.

Вне зависимости от результата, каждый ребенок получил от Волка подарок – игрушку как напоминание о том, что безопасность - прежде всего, а психолог Елена Савельева рассказала родителям, как и когда нужно начинать говорить с детьми о соблюдении этих правил. Она отметила, что ребенку обязательно нужно систематически повторять одни и те же правила, причем они должны быть сказаны четкими и простыми словами. Правила могут быть нарисованы или написаны на двери, холодильнике.

Одним из решений вопроса детской безопасности могут стать «умные» домофоны, которые позволяют открывать двери в подъезд и наблюдать за обстановкой на улице с экрана смартфона. Благодаря этой технологии не только ребенок, оставаясь дома один, может посмотреть, кто звонит в домофон, но и родители вовремя проконтролировать ситуацию, так как видеовызов поступит на их телефон.

«Современные технологии облегчают жизнь родителям и детям, помогая сделать ее комфортной и безопасной. Компания «Дом.ru» уже запустила проект по обустройству домов «умными» домофонными панелями в 25 городах. Благодаря этому решению вы можете увидеть происходящее во дворе и открыть дверь в подъезд, только убедившись, что гость действительно тот, за кого себя выдает. До конца года в Челябинске мы их установим почти в 1000 подъездах», - прокомментировала заместитель директора филиала «Дом.ru» в Челябинске Елена Маршалюк.

Жители также могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Для этого необходимо провести собрание, проголосовать за установку «умного» домофона и обратиться с предложением в свою управляющую компанию. Любой вопрос по установке домофонной панели можно задать, позвонив по телефону 217-77-77.