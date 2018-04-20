В Челябинске на субботнике мусор складывают в мешки для трупов. Длинные черные мешки лежат на газоне городской больницы.

Этой находкой поделился житель Челябинска в социальной сети. На выложенном фото видно, как на газоне лежат заполненные мусором мешки, предназначенные для трупов.

«Мусор на субботнике в Челябинске складывают в пакеты для трупов. Видимо, у медиков не нашлось других пакетов», - сообщил автор поста.

Фотографии быстро облетели социальные сети. Пользователи предположили, что вероятно, у медиков не нашлось стандартных пакетов, которые обычно используют для уборки листвы и мусора.

«Шутканули медики», - написала Ксения Ремизова.

«Там внутри те, кто отказались идти на субботник», - пошутил Дмитрий Халанский.

«Суровый челябинский субботник», - отметил Василий Королев.

«Это же медики, у них такой юмор», - добавил Павел Спиглазов.

«Это просто субботник планировался 1 апреля, но задержался, вот и специфический медицинский юмор не все оценили», - предположила Марина Романова.

Напомним, массовые общегородские субботники пройдут в Челябинске 21-22 и 27-28 апреля.

В уборке города, как и всегда, примут участие трудовые коллективы, студенты ВУЗов, ССУЗов, работники промышленных и отраслевых предприятий Челябинска.

На недобросовестных предпринимателей, не желающих приводить в порядок территории возле своих торговых объектов, будут составляться административные протоколы и впоследствии выписываться штрафы.