В Челябинске началась несанкционированная продажа новогодних елок

Мигранты, работающие в Челябинске, раньше срока начали продавать сосны и пихты. При этом гастарбайтеры неплохо наживаются на горожанах. Они приобретают новогодние ели за 60 рублей, а горожанам предлагают купить их за 500 рублей.

Вчера, 7 декабря, в Челябинске состоялся первый рейд по выявлению незаконных елочных базаров. Официально торговать хвойными новогодними красавицами разрешено лишь с 15 декабря.

Сотрудникам управления благоустройства администрации Челябинска поступило два сигнала из Калининского района Челябинска о том, что на улице Братьев Кашириных мигранты начали бойкую торговлю соснами. На место оперативно выехали представители ведомства, сотрудники полиции и ГИБДД Челябинска.

Продавец хвойных деревьев явно не ожидал прихода таких покупателей.

"Да это не мои елки. Меня просто попросили посторожить. Продавец в туалет отошел. Я тут не при чем вообще", - попытался оправдаться перед проверяющими мужчина, который был на точке сбыта хвойных деревьев.

При этом у него оказались документы на покупку сосен. Согласно накладной, хвойные деревья были приобретены по цене 60 рублей за одно дерево. Цена, по которой челябинцы могли сосну приобрести - 500 рублей. "Навар" в 700 процентов. Пока проверяющие оформляли документы мужчина начал нервничать и звонить кому-то по сотовому телефону. Через пару минут прибежал его брат, который и оказался хозяином новогоднего товара.

"Мы начали торговать раньше срока, потому что конкуренция. Если мы не встанем на "точку", нас опередят. Вы же понимаете, что другие могут в бизнес наш залезть", - сказал владелец сосен.

"Всего в Челябинске определено 146 торговых точек, которые будут расположены во всех семи районах города. Места будут оборудованы в соответствии с утвержденной схемой, а также обеспечено санитарное содержание прилегающих территорий в радиусе 50 метров и своевременный вывоз мусора. Этот адрес не обозначен в утвержденном перечне. На владельца данного елочного базара составлен административный протокол, размер штрафа будет обозначен на комиссии через две недели, куда владельца обязательно пригласят», - рассказал главный специалист отдела муниципального контроля сферы благоустройства Управления благоустройства Герасим Костырев.

За данное нарушение предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. Но это далеко не единственное нарушение закона, за которое горе-бизнесменам придется ответить.

"Также выявлены нарушения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Кроме того, нарушены требования статьи "Повреждение дорог и дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении", так как реализуемые незаконно хвойные деревья, размещенные на перекрестках дорог с оживленным движением, закрывают обзор водителям и создают аварийно-опасную ситуацию на проезжей части", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Напомним, новогодние ярмарки официально откроются в Челябинске только 15 декабря. Больше всего ёлочных базаров будет в Ленинском районе – 41. На втором месте – Курчатовский, где хвойные к Новому году будут дарить в 24-х точках. Еще 19 базаров будут работать в Металлургическом районе, по 17 – в Советском и Центральном. Десять ярмарок откроют в Калининском районе и 18 – в Тракторозаводском.