В Челябинске назвали все запретные места летнего сезона-2019

В этом летнем сезоне жителям Челябинска - для их собственной безопасности - запретили купаться в 35-ти местах, расположенных в границах южноуральской столицы.

Перечень запрещенных для купания мест утвержден распоряжением городской администрации от 30-го апреля этого года, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Евгения Шестопалова.

В Ленинском районе под запретом оказались многие участки на берегу озера Смолино (поселок Сухомесово, в районе перекачивающей насосной станции; в районе пересечения улиц Бобруйской и Новороссийской; в районе дома №4 по улице Василевского; в районе дома №5 по улице Магнитогорской; поселок Береговой, улица Бирская 4-я; поселок Береговой, улица Ямпольская 1-я; в районе домов №84, 86 по улице Хуторной; пляж «Восход» в районе дома № 88 по улице Новороссийской). Также городские власти запретили купание в пруду «Девичьи слезы» - со стороны улицы Агалакова и Южного бульвара.

В Центральном районе купаться запретили в Голубом карьере (поселок Уфимские Каменные Карьеры, юго-восточная часть Челябинского городского бора), Изумрудном карьере (юго-западная часть Челябинского городского бора), в карьере «Сопливчик» (территория Челябинского городского бора, возле областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн), в Карповом пруду (западная часть поселка Шершни), в пруду «Коммунар» на реке Миасс (в районе перекрестка дорог по улицам Университетской Набережной и Молодогвардейцев).

Под запретом оказался и ряд участков на Шершневском водохранилище. Это северная часть пляжа «Городской» (250 метров до плотины гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла; пляж «Западный» (в районе дамбы гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла); восточная часть пляжа «Белый парус» (250 метров до дамбы гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла); территория севернее пляжа санатория «Волна»; участок вблизи проезжей части Западного шоссе по улице Лыжных Батальонов, 7-А; 1-й километр Западного шоссе; проезд «Шершневский Бор».

Также в Центральном районе нельзя купаться в Шершневском каменном карьере (Челябинский городской бор), в реке Миасс в районе дома №36 по улице Университетской Набережной и плотины «Коммунар».

В Калининском районе среди запретных мест оказались следующие участки реки Миасс - в районе Троицкого моста; в районе домов № 7-В, 9-А, 11, 11-А по улице Набережной; в районе Ленинградского моста и дома №147-А по проспекту Победы; в районе дома №34 по улице Российской.

На территории Курчатовского района Челябинске купаться нельзя в реке Миасс (справа от пешеходного моста на остров Заячий в районе дома №4 по улице Болейко, в районе сквера Челюскинцев и ГКБ №5); в карьере микрорайона «Градский Прииск».

В Металлургическом районе Челябинска купание запрещено в карьере в районе улицы Байкальской, гаражно-строительных кооперативов №502 и №504.

В Советском районе под запретом следующие места: озеро Синеглазово (поселок Новосинеглазовский, улица Подгорная); озеро Исаково (поселок Исаково, улица Морозова); озеро Смолино (поселок Смолино, переулок Дачный).

Среди мест, запрещенных для купания в Тракторозаводском районе, - пляжи «Чайка» (Бродокалмакский тракт, вдоль старой дороги в аэропорт) и «Чуриловский» (улица Черничная) на Первом озере. И берег этого же водоема в районе домов №1, 1-А, 1-Б по переулку Мамина.

В прошлом купальном сезоне в Челябинске утонули два человека, оба - в запрещенных для купания местах (их в списке 2018-го года было 36): 60-летний мужчина погиб в районе плотины на Шершнях, 17-летний подросток утонул в Голубом карьере.