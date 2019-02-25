В Челябинске одиннадцатиклассник задержал грабителя

Сегодня, 25 февраля, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска, полицейские областного центра поблагодарили учащегося 11 класса школы №32 Глеба Зевакин, который задержал грабителя.

Преступление было совершено 11 февраля 2019 года в Ленинском районе Челябинска. В тот день Глеб Зевакин возвращался с прогулки со своей собакой породы доберман по Кличке Фрида. Одиннадцатиклассник увидел, как из подъезда выбегает незнакомый мужчина, а следом за ним его сосед.

«Сосед мне стал кричать, что этот человек напал в подъезде на его сестру, избил ее и ограбил. Он забрал у нее золотую цепочку. Следом за ним выбежала его сестра. У нее все лицо было в крови. Сосед не успел поймать вора и попросить меня помочь. Я побежал за ним. Догнал его в соседнем дворе и скрутил. Он даже не сопротивлялся. Я привел его обратно к подъезду, потом мы вызвали полицию», - вспоминает Глеб Зевакин.

Школьник говорит, что ничего не испугался, а поймать преступника и быстро сориентироваться в ситуации ему помогли занятия спортом. Глеб много лет увлекался хоккеем, а сейчас занимается конькобежным спортом.

Полицейские поблагодарили 17-летнего юношу, вручили ему благодарственное письмо, спортивный рюкзак и футбольный мяч. Также юноша получил денежный приз.

«За активную гражданскую позицию и проявленную смелость при задержании лица, совершившего тяжкое преступление, руководитель УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов и исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов выражают Глебу Зевакину искреннюю благодарность», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

По факту грабежа полиция Челябинска возбудила уголовное дело. Грабитель сейчас находится под стражей. От похищенного золотого украшения он успел избавиться, выбросив его в момент погони.

Полицейские в очередной раз напоминают о необходимости незамедлительного сообщения в полицию о фактах противоправных действий. Заявления от граждан принимаются круглосуточно по телефону службы «02», а также по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 либо в районных отделах полиции.

Фото пресс-службы администрации Челябинска