В Челябинске отключат отопление
В Челябинске с 5 мая заканчивается отопительный сезон 2018-2019 годов, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Отопление в домах челябинцев и учреждениях будет отключено с 5 мая 2019 года, говорится в распоряжении главы города. Все организации, обслуживающие системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы города Челябинска, должны обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему.