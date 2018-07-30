В Челябинске открыли офис Яндекса

В Челябинске открылся коммерческий офис Яндекса. Новая команда будет помогать местному бизнесу эффективно использовать разные способы продвижения в интернете и повышать отдачу от вложений в онлайн-рекламу. Для этого сотрудники офиса будут консультировать предпринимателей по рекламным инструментам и активно участвовать в жизни местного бизнес-сообщества: выступать на конференциях, проводить семинары.

«Принимая решение об открытии коммерческого офиса в том или ином городе, мы анализируем положение дел на местном рынке. В Челябинской области рынок онлайн-рекламы быстро растёт, мы видим отличные перспективы, — рассказывает Наталья Ковалёва, директор по продажам малому и среднему бизнесу компании «Яндекс». — Особенно это касается некоторых отраслей: сегмент, связанный с автомобильными товарами и услугами, за прошлый год вырос в полтора раза. Очень активны рекламодатели, работающие в сфере медицины и, например, туризма».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, в интернете с каждым годом становится больше потенциальных клиентов — люди всё чаще ищут там товары и услуги. Так, по данным поиска Яндекса, за 2017 год количество подобных запросов от пользователей из Челябинской области выросло на 16%, а если считать только мобильные устройства — более чем на 52%.

Первый региональный офис Яндекс открыл в 2008 году в Санкт-Петербурге, вскоре после этого появился офис в Екатеринбурге. Сейчас компания создаёт сеть коммерческих офисов по всей России, чтобы напрямую общаться с клиентами. В этом году, кроме Челябинска, местные команды начали работать во Владивостоке, Краснодаре, Самаре и Саратове, а всего до конца года планируется открыть до десяти новых офисов.