В Челябинске открыли памятник участникам «Русской весны»
В Челябинске открыли памятник добровольцам - участникам «Русской весны». Плиту из черного мрамора установили на территории храма Всех святых в поселке Тарасовка за счет добровольных пожертвований.
Торжественное открытие мемориала состоялось вчера утром, 30 сентября. В церемонии приняли участие представители Союза добровольцев Донбасса, «Боевого братства», казачества, Союза воинов Кубы и челябинские волонтеры.
Участники события возложили цветы к мемориалу и вспомнили своих товарищей. В храме Всех святых прошла служба о здравии живых и состоялась панихида по погибшим.
Челябинский драматург и журналист, который нес службу добровольцем в составе луганского народного ополчения, посвятил теме гражданской войны на Украине цикл стихотворений «Три ВОГа. Некоторые из них вошли в «Антологию уральской поэзии-2018». Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» их автор, пишущий под творческим псевдонимом «Григорий Егоркин», презентация книги под редакцией Виталия Кальпиди состоится в Екатеринбурге в предстоящую пятницу, пятого октября.
Одно из стихотворений называется «Лёшкина лёжка».
ЛЁШКИНА ЛЁЖКА
Ах, как трель птичья громко
Над излучиной всей!..
Зной.
Нейтралка.
Зелёнка.
Где-то там – Алексей.
Улыбается Лёшка
С погонялом Шахтёр:
Вышла славною лёжка,
Не заметишь в упор.
За спиною крапивы
Непролазной пласты,
Слева – старая ива,
Справа – топь и кусты.
Он лежит, незамечен,
За пожухлой травой,
Утром даже кузнечик
Не учуял его:
Выгнул длинные ножки
И присел у лица.
Следом – жук мимо Лёшки,
Не взглянул на бойца.
Терпеливый он, Лёшка,
Целый день недвижим.
Муха,
Бабочка,
Мошка –
Безразличен он им.
Что ж, они не в разведке,
Как Шахтёр.
Рядом чиж
Бойко скачет по ветке.
Ну чего ты свистишь?
Твои песни некстати
В этот час, потому-
что он нынче в засаде,
Не до песен ему!
Должен он, не филоня,
Передать в штаб о том,
Сколько пушек в колонне.
Ну а песни – потом.
...Резко вздрогнули плечи,
Стало сухо во рту...
Снайпер – он не кузнечик,
Углядит за версту.
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Ночь. Излучина. Лёжка
Утопает в тиши.
Чиж умолк.
Только мошка
Продолжает кружить.