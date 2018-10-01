В Челябинске открыли памятник участникам «Русской весны»

В Челябинске открыли памятник добровольцам - участникам «Русской весны». Плиту из черного мрамора установили на территории храма Всех святых в поселке Тарасовка за счет добровольных пожертвований.

Торжественное открытие мемориала состоялось вчера утром, 30 сентября. В церемонии приняли участие представители Союза добровольцев Донбасса, «Боевого братства», казачества, Союза воинов Кубы и челябинские волонтеры.

Участники события возложили цветы к мемориалу и вспомнили своих товарищей. В храме Всех святых прошла служба о здравии живых и состоялась панихида по погибшим.

Челябинский драматург и журналист, который нес службу добровольцем в составе луганского народного ополчения, посвятил теме гражданской войны на Украине цикл стихотворений «Три ВОГа. Некоторые из них вошли в «Антологию уральской поэзии-2018». Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» их автор, пишущий под творческим псевдонимом «Григорий Егоркин», презентация книги под редакцией Виталия Кальпиди состоится в Екатеринбурге в предстоящую пятницу, пятого октября.

Одно из стихотворений называется «Лёшкина лёжка».

ЛЁШКИНА ЛЁЖКА

Ах, как трель птичья громко

Над излучиной всей!..

Зной.

Нейтралка.

Зелёнка.

Где-то там – Алексей.

Улыбается Лёшка

С погонялом Шахтёр:

Вышла славною лёжка,

Не заметишь в упор.

За спиною крапивы

Непролазной пласты,

Слева – старая ива,

Справа – топь и кусты.

Он лежит, незамечен,

За пожухлой травой,

Утром даже кузнечик

Не учуял его:

Выгнул длинные ножки

И присел у лица.

Следом – жук мимо Лёшки,

Не взглянул на бойца.

Терпеливый он, Лёшка,

Целый день недвижим.

Муха,

Бабочка,

Мошка –

Безразличен он им.

Что ж, они не в разведке,

Как Шахтёр.

Рядом чиж

Бойко скачет по ветке.

Ну чего ты свистишь?

Твои песни некстати

В этот час, потому-

что он нынче в засаде,

Не до песен ему!

Должен он, не филоня,

Передать в штаб о том,

Сколько пушек в колонне.

Ну а песни – потом.

...Резко вздрогнули плечи,

Стало сухо во рту...

Снайпер – он не кузнечик,

Углядит за версту.

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Ночь. Излучина. Лёжка

Утопает в тиши.

Чиж умолк.

Только мошка

Продолжает кружить.