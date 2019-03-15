В Челябинске открылись первые тренинговые квартиры для детей-сирот

В Челябинске две тренинговые квартиры встретили своих первых «постояльцев». Здесь дети из детских домов, которые вскоре покинут стены казенных учреждений, будут адаптироваться к взрослой, самостоятельной жизни.

На базе Центра "Акварель", созданного для помощи детям, оставшимся без попечения родителей, были торжественно открыты две тренинговые квартиры. Первыми здесь будут обучаться самостоятельности три юноши и две девушки. Для них здесь созданы условия проживания, приближенные к домашним, способствующие социальной реабилитации, адаптациимолодых людей в социальном окружении: приобретение и закрепление социально-бытовых навыков, а именно: поиск работы и формирование трудовых качеств, приготовление пищи, уход за собой, распределение заработанных средств и пользование услугами различных социальных учреждений.

«Когда в 2017 году в Финляндии мы увидели работу отделения взрослеющих подростков, то даже в самых смелых мечтах не могли подумать, что уже в 2018 году в регионе начнется реализация комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - рассказала директор Центра «Акварель» Марина Ушакова.

В квартирах Центра «Акварель» воспитанники будут проживать в три этапа. Первый, адаптационный, будет проходить в течение двух дней. За это время ребята получат первые навыки самостоятельности. Дальше второй этап – обучающий и третий. После успешного завершения каждого этапа ребенок допускается на следующий, предполагающий более длительный период сопровождаемого проживания. Участие в деятельности тренинговых квартир принимают воспитанники за два года до достижения совершеннолетия. За 2019 год через тренировочные квартиры пройдут 14 воспитанников учреждения.

«Все мы, взрослые, хотим, чтобы наши дети были успешными, самостоятельными, подготовленными к жизни. Здесь созданы все условия для того, чтобы дети могли и хорошо отдохнуть, и сделать уроки, и заниматься своим хобби, и учиться готовить, и учиться стирать. В плане подготовки к самостоятельной жизни еще и умение распоряжаться деньгами, оплачивать коммунальные расходы. Это целая программа, направленная на то, чтобы ребенок, выйдя из стен Центра не оказался лицом к лицу с реальностью, которая задаст ему вопросы, на которые он не сможет ответить», - отметила первый заместитель министра социальных отношений Татьяна Ильина.

Всего в рамках программы в 2019 году на территории Челябинской области будут открыты 16 таких квартир в Челябинске, Златоусте, Каслях, Магнитогорске, Чебаркульском районе, Коркино, Южноуральске, Верхнеуральске, Кусе, Миассе.