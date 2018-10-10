Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 15:07
Автор:
Евгения Александрова
http://uralpress.ru/node/296483
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В Челябинске по улице Воровского перестали ходить троллейбусы

В Челябинске сегодня, десятого октября, в три часа дня по улице Воровского перестали ходить троллейбусы. Речь – об участке от Свердловского проспекта до улицы Блюхера.

Движение троллейбусов в направлении конечного пункта («АМЗ») будет закрыто до конца дня. Об этом сообщает группа «Челябинский транспорт» ВКонтакте.

По информации сообщества, отменяются маршруты троллейбусов № 5,11 и 16. Седьмые троллейбусы будут ходить по маршруту «ЧМК – ПкиО». Троллейбусы №12 пойдут по трассе «Молдавская – ПкиО».

В управлении транспорта просят пассажиров внимательно планировать поездки.

Автор:
Евгения Александрова
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