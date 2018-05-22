В Челябинске появится новый Ленин

В Челябинске начнется ремонт памятника Ленину. Работы начнутся в конце мая и должны быть окончены в конце октября этого года.

Постамент памятника Владимиру Ленину, центральная и прилегающие трибуны будут отремонтированы до октября текущего года.

Муниципальный контракт подписан, исполнитель приступит к работам в ближайшее время.

Средства на проведение работ выделены по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В 2016 году памятник, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, был передан в казну города, что позволило муниципалитету проводить работы по ремонту. Глава Челябинска Евгений Тефтелев обратился к губернатору с просьбой рассмотреть возможность финансирования работ по ремонту архитектурного ансамбля на площади Революции. Борис Дубровский поддержал инициативу градоначальника и распорядился направить средства из областного бюджета.

«По итогам аукциона, в котором приняли участие пять поставщиков, определился победитель – пермская компания ООО «Евразия-Сервис». Фирма имеет все необходимые лицензии для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и опыт работы с памятниками монументального искусства. Контракт, сумма которого составила 14,8 миллионов рублей, был подписан. Согласно условиям заключенного контракта, работы начнутся в конце мая и должны быть окончены в конце октября этого года. В ходе работ будет проведен демонтаж гранитных плит постамента памятника и прилегающих площадок, обработка конструкций с целью предотвращения последствий негативных воздействий, в том числе гидроизоляция, облицовка новыми гранитными плитами», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Памятник Владимиру Ленину на площади Революции был заложен в 1957 году, в честь 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Открытие памятника состоялось 5 ноября 1959 года.

Созданный архитекторами Львом Головницким, Виталием Зайковым и архитектором Евгением Александровым, новый монумент стал главным композиционным элементом нового величественного облика площади Революции, ее архитектурной доминантой.

Памятник Ленину в Челябинске остается наиболее крупным по масштабу из всех монументов вождя, созданных местными мастерами пластики. Высота статуи составляет восемь метров. Она отливалась на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде. Общая высота памятника с постаментом — около 17,5 метров. Для постамента и трибуны использован полированный красный гранит Емельяновского месторождения.