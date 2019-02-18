В Челябинске реконструируют очистные сооружения

Коммунальщики Челябинска планируют реконструировать очистные сооружения областного центра. Жителей областного центра приглашают принять участие в обсуждении экологического аспекта намечаемой деятельности.

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» города Челябинска намечает реконструкцию очистных сооружений канализации города Челябинска. Реконструкция будет проведена в рамках выполнения инвестиционной программы МУП «ПОВВ» на 2016-2025 годов и направлена на повышение качества очистки сточных вод и снижение сбросов загрязняющих веществ в реку Миасс после очистных сооружений канализации.

Как сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ», все заинтересованные лица могут принять участие в обсуждении экологического аспекта намечаемой деятельности. Устные и письменные отзывы принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по телефону 259-13-15 и по адресу 454020, Челябинск, улица. Воровского, 60А.