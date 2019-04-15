В Челябинске состоится выставка научных работ юных исследователей

Сегодня, 15 апреля, в Южно-Уральском государственном университете откроется выставка «Евразийские ворота России – Шаг в будущее, ЮНИОР».

На выставке свои работы представят совсем еще юные исследователи – учащиеся 2-7 классов школ, гимназий, лицеев и центров дополнительного образования. Участниками станут ребята из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Около 100 юных ученых съедутся в столицу Южного Урала из 15 городов и сел. Помимо челябинцев, свои работы будут демонстрировать представители из Верхней Пышмы, Златоуста, Ишима, Копейска, Кургана, Кыштыма, Первоуральска, Сатки, Трехгорного, Тюмени, Южноуральска, а также из Варны, Канашево, Миасского и Уренгоя.

Каждый желающий сможет увидеть научные разработки в области инженерных, естественных, биологических наук, а также в области языкознания. На мероприятии будет организована работа нескольких площадок: выставки для демонстрации лучших научных достижений юных талантов и конференции юных исследователей.