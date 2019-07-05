В Челябинске трамваи трех маршрутов меняют схему движения

В Челябинске трамваи №6, 17 и 20 начинают движение по измененным маршрутам. Это связано с началом реконструкции теплотрассы на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта.

Движение данных трамваев по привычным маршрутам будет закрыто с восьми вечера пятого июля до шести утра 15-го июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня после 20.00 вагоны вышеназванный электрический транспорт будет следовать до центра по улицам Кирова, Карла Маркса и Российской.

С шестого июля «шестерка» начнет движение по маршруту: ЧТЗ-Российская –Кирова-Карла Маркса-ЧТЗ (в оба направления). Движение трамвая 17-го маршрута будет направлено на усиление маршрута №16, а также по маршруту Чичерина-Першино. «Двадцатые» трамваи будут ходить по маршруту: ЧМК-проспект Победы-улица Горького-ЧТЗ.