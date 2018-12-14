В Челябинске вовсю кипит работа по строительству ледового театра

В Челябинске на площади Революции полным ходом идет строительство главного новогоднего городка. Сказочные (в прямом смысле) идеи автора проекта - сотрудника челябинского муниципального центра искусств Виктора Маркунасова - вдохновенно воплощают в жизнь скульпторы, резчики, электрики, стропальщики, плотники, разнорабочие.

«В возведении городка единовременно задействованы около тридцати человек, которые работают на площади с утра до вечера. Иногда людей на объекте может быть меньше, иногда больше – в зависимости от поставленных задач. Подчеркну, ледовый городок в Челябинске возводят настоящие профессионалы, лауреаты различных международных конкурсов и фестивалей», - рассказал представитель компании-подрядчика ООО «Уральский лед» (Екатеринбург), руководитель работ Андрей Турбин.

Он подчеркнул, что все горки на площади Революции построят в строгом соответствии с техническими правилами и требованиями Госстандарта, обязательно с деревянными ступеньками, – кататься с них будет безопасно, подниматься наверх - тоже. Высота самой большой горки составляет восемь с половиной метров.

Интересно, что каждая из 29-ти ледовых скульптур, объединенных в тематические композиции, будет иметь индивидуальную подсветку. Кроме того, праздничная иллюминация уже украшает весь новогодний городок по периметру – в холодное время года особенно красиво на площади Революции становится с наступлением темноты.

Зима нынче в Челябинске выдалась малоснежная, однако, к счастью, льда хватает.

«Пока со льдом полный порядок. Хотелось бы, конечно, чтобы он был чуть потолще, но и сейчас вполне нормально с ним работать, так что толщина приемлемая», - отметил Андрей Турбин.

Как уточнила временно исполняющая обязанности начальника управления культуры Челябинска Элеонора Халикова, лед для городка привозят с Шершневского каменного карьера и с Первого озера. В общей сложности на ледяной город уйдет 1 тысяча 182 кубических метра льда.

«В это воскресенье лед будут дорезать и привезут его на площадь Революции», - сообщила Элеонора Халикова. Она уточнила, что зимний городок готов уже на 50 процентов. Работы идут в соответствии с графиком, даже с некоторым его опережением.

Приемка ледового городка состоится 22-го декабря, официальное открытие – в 17 часов 24-го декабря. Участие в радостном событии примет временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов. В этот же вечер на площади Революции подведут итоги конкурса «Лучший Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала».

Без главного зимнего волшебника и его внучки не может обойтись ни один уважающий себя новогодний городок – не исключение и челябинский: величественный Дед Мороз и очаровательная Снегурочка внушительных размеров всю зиму простоят рядом с главной городской ёлкой.

Челябинцам должен прийтись по вкусу весь ледовый театр в центре города - скульптуры получаются действительно сказочные. Одним из самых ярких персонажей, уже появившихся на площади, несомненно, является любимчик публики Буратино – пусть он и не привычно деревянный, а ледяной.

«Все с детства помнят сказку о Буратино, приключения которого начались из-за его сильного желания увидеть театрализованное представление. Мы приглашаем всех челябинцев и гостей нашего города посетить расположенную в самом центре южноуральской столицы масштабную версию ледового театра», - отметила Элеонора Халикова.

Носатый весельчак с волшебным ключиком в руках в окружении верных друзей – загадочной Мальвины и всегда печального Пьеро - будет встречать своих гостей у входа в ледовый дворец, в котором, кстати, специально для самых маленьких ребятишек построят две компактные горки, чтобы, как заметила Элеонора Халикова, дети «смогли активно двигаться в волшебном, сказочном пространстве» ледового замка.

Вместе с дворцовыми на площади Революции появится в общей сложности пять горок, в том числе одна большая и две средние.

За безопасностью гостей ледового городка и за сохранностью его скульптур проследит вневедомственная охрана. Будут регулярно наведываться в сказочный город и скульпторы - если какая-нибудь из ледяных фигур вдруг начнет разрушаться, они придут на помощь и «починят» ее.