В Челябинске выступит группа «Градусы»

Популярная поп-рок-группа «Градусы» выступит 17 октября в Челябинске. Концерт станет частью музыкального проекта «LIVE для своих», который организуют телеком-оператор «Дом.ru» совместно с музыкальным телеканалом «ТНТ Music».

Мероприятие пройдет в «Центре международной торговли» (проспект Ленина, 35), в 19:30. Билеты можно будет выиграть в группах «Дом.ru» в ВКонтакте, порталах «Выбирай», журнале «Телесемь», в эфире радиостанции «Континенталь» и других СМИ. Для этого достаточно до 15 октября ответить на вопросы викторины и поделиться результатом на своей странице (на время проведения конкурса страница должна быть открытой). Итоги розыгрыша будут подведены 15 октября. Количество билетов ограничено.

Агентство «Урал-пресс-информ» также разыгрывает восемь пригласительных билетов на двух человек в своей группе ВКонтакте. Чтобы стать участником конкурса, нужно сделать репост записи себе на страницу и подписаться на новости паблика. Итоги розыгрыша станут известны уже 15 октября.

«Градусы» уже более 8 лет неизменно занимают топовые места в чартах популярных радиостанций и душах миллионов поклонников. Из года в год группа выпускает суперхиты, характерные своим фирменным саркастическим позитивным и немного хулиганским стилем. Куда бы ни приезжала группа, на какой сцене не звучали бы любимые хиты, залы неизменно подхватывают строчки «Враг мой, бойся меня», «Лишь бы ты ходила голая рядом» и «Это радио дождь» и другие. На создание песен солистов Романа Пашкова и Руслана Тагиева вдохновляют простые вещи и даже мелочи - кадры из фильма, новая музыка, встречи, а потому их тексты не надуманы и так популярны. Их также можно услышать в нескольких российских сериалах и фильмах. Группа 6 раз становилась лауреатом премии «Золотой Граммофон». По признанию артистов, поют они всегда вживую, так, что гостей концерта в Челябинске ждет необыкновенное по энергетике и драйву выступление.

Проект «LIVE для своих» объединит актуальных российских исполнителей и предоставит возможность их поклонникам не только побывать на концертах в разных городах, но и обратиться к звездам в социальных сетях, выиграть фирменный приз с символикой любимого исполнителя или автографом музыкантов.

«ТНТ Music» – музыкально-развлекательный телеканал для современной аудитории - доступен в цифровом «Дом.ru TV».