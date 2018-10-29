В Челябинске завершается благоустройство дворов и общественных пространств

В Челябинске завершаются работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, запланированные на этот год в ходе реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Главы четырех районов южноуральской столицы (Курчатовского, Калининского, Тракторозаводского и Металлургического) сегодня, 29 октября, на расширенном аппаратном совещании в администрации города рассказали о том, как освоили денежные средства.

На преображение Тракторозаводского района согласно программе было выделено более 65-ти миллионов рублей, в том числе около 39 миллионов – на дворы, 26 миллионов – на общественные пространства.

По словам главы района Галины Гавриловой, многие его жители выступили за благоустройство парка имени Терешковой, которое предполагается провести в два этапа. Первый этап реконструкции подходит к своему завершению.

«В настоящее время проведена полная реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, в том числе для фонтана, установлено ограждение. Производится укладка антитравматического покрытия, устанавливаются малые архитектурные формы, происходит замена освещения, мостятся прогулочные аллеи. В ближайшее время состоится высадка хвойных деревьев и яблонь, - рассказала Галина Гаврилова. - В 2019 реконструкция парка имени Валентины Терешковой будет продолжена. Состоится ремонт фонтана и входной группы, будут оборудованы зона доступа Wi-Fi, интерактивная библиотека. В парке появятся общественные туалеты».

Галина Гаврилова добавила также, что по программе «Реальные дела» на территории Тракторозаводского района в этом году полным ходом велось благоустройство внутридворовых проездов и тротуаров. Было приведено в порядок 34 объекта на сумму более восьми миллионов рублей.

Глава самого молодого района Челябинска (Курчатовского) Сергей Антипов рассказал, что из 55-ти с половиной миллионов рублей, выделенных по программе, 9,4 миллиона потрачено на преображение общественных пространств. Большинство жителей Курчатовского района проголосовали за благоустройство парка «Северо-Западный».

Главная «фишка» работ - сохранение посадок. В парке проложили тропу здоровья, установили малые архитектурные формы, поставили скамейки и урны. В «Северо-Западном» появилось наружное освещение, информационные стенды и даже зоны селфи.

«Экономия средств составила один миллион 869 тысяч рублей. Мы решили эти деньги перераспределить на дворы», - рассказал Сергей Антипов.

По его словам, в 2018 году в Курчатовском районе отремонтировали 11 дворов на общую сумму 46,2 миллиона рублей.

Глава Калининского района Сергей Колесник отметил, что среди общественных пространств, избранных для благоустройства на вверенной ему территории, - прогулочная зона по улице Университетская Набережная (здесь ремонтировали спортивный объект и готовили место под искусственный газон) и парк «Никольская роща».

В парке проложили пешеходные дорожки, привели в надлежащий вид главную аллею и главную площадь, обустроили автопарковку. В ближайшее время на территории «Никольской рощи» будет восстановлено освещение (контракт на выполнение работ был заключен с управлением дорожного хозяйства на прошлой неделе).

По словам Сергея Колесника, на сегодняшний день полностью закончено благоустройство двадцати дворов, по четырем еще ведутся – возникли некоторые организационные трудности.

Металлургический район Челябинска получил на формирование комфортной городской среды 56 миллионов рублей, в том числе 32 с половиной миллиона – на благоустройство дворов, 23 с половиной миллиона – на преображение общественных пространств (точнее пространства – сквера по улице Богдана Хмельницкого).

Глава района Сергей Кочетков подчеркнул, что по программе благоустроено 27 дворовых территорий, запланированные ремонтные работы выполнены на сто процентов.

Что касается сквера, то здесь работы по благоустройству должны завершиться к концу ноября. Уже положен асфальт, обрезаны и вырублены «аварийные» деревья, отремонтировано ограждение, установлены скамейки и урны. Впереди – восстановление фонтана.

В завершение глава Челябинска Евгений Тефтелев отметил, что на сегодняшний день о ходе реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» отчитались главы всех семи районов города. Градоначальник призвал чиновников до конца года устранить все имеющиеся недоработки.