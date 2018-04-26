В Челябинске завершился конкурс «Рабочая песня»

В Челябинске прошел второй региональный конкурс «Рабочая песня-2018».

Его участниками стали представители предприятий и организаций различных отраслей со всей области, исполнившие песни о человеке труда, профсоюзе, рабочих профессиях, родном крае. Об этом сообщает пресс-служба профсоюзов Челябинской области.

Авторские песни и музыку, а также известные песни в рамках тем конкурса – «Предприятие», «Трудовая профессия», «Боевой профсоюз», «Трудовой город, трудовой край» исполнили работники горно-металлургического комплекса, образования, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, энергетики, пищевой промышленности.

Профессиональное жюри оценивало исполнительское мастерство участников, вокальные данные и актуальность темы.

На гала-концерте, который прошел 25 апреля в театральном зале Челябинского государственного института культуры, состоялась церемония награждения победителей.

Гран-при удостоен народный коллектив, хор русской песни ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Лауреатами первой премии стали: Никита Лукашин (АО «ЧЭМК»); Мужской ансамбль «Сплав» ( АО «ЧЭМК»); Ансамбль « Маэстро-огнетворцы» (АО «ЧЭМК»). Наградили также лауреатов второй и третьей премий, а также обладателей спецпризов.