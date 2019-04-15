В Челябинской области узнали, какие слова не умеют писать осужденные

В Челябинской области заключенные впервые написали «Тотальный диктант».

Впервые ГУФСИН России по Челябинской области присоединился к всероссийской образовательной акции "Тотальный диктант». В мероприятии приняли участия все пенитенциарные учреждения региона.

Участие во всероссийской образовательной акции "Тотальный диктант" смогли принять все желающие из числа тех, кто находится в учреждениях системы исполнения наказаний региона. При этом возраст и уровень образования не имели значения. Таким образом, организаторы диктанта стремились показать, что грамотность важна абсолютно для каждого человека.

«Осужденные готовились к диктанту с десятого апреля, повторяли орфографию, правописание, сложные предложения, наречия. С ними работали педагоги. При исправительных учреждениях ГУФСИН по Челябинской области работают четыре школы и 16 учебно-консультационных пунктов. В них осужденные, у которых нет среднего общего образования, могут его получить», - рассказала руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова.

Автором тотального диктанта в данной акции стал российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский. Литературный интерес автора текста основывался на творчестве отечественных классиков: Николая Гоголя, Льва Толстого, Максима Горького. В ИК-8 ГУФСИН области диктант написали 16 осужденных, в ИК-15 желающих было чуть меньше - шесть человек, в ИК-4 - пятеро. Всего в исправительных учреждениях Челябинской области проверить свои знания русского языка смогли около 120 человек.

«Осужденным было интересно проверить свои знания и узнать результаты. Основная сложность для многих состояла в написании таких слов, как «чересчур», «квашеная», а также в расстановке знаков препинания», - добавила Ольга Емельянова.

На выполнение задания у участников акции ушло около полутора часов. Осужденные признались, что диктант оказался сложным, но при этом уверены в своих силах и рассчитывают на положительную оценку. Результаты «Тотального диктанта» будут подведены уже в среду.