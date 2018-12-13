В Челябинской области открылись два первых технопарка

Два первых технопарка – в Челябинске и в Магнитогорске - были торжественно открыты в Челябинской области сегодня, 13 декабря, в единый день открытия кванториумов в России. В церемонии открытия кванториума в областном центре принял участие губернатор Борис Дубровский. откроется в 2019 году в Миассе.

Технопарк в Челябинске создан на базе Южно-Уральского госуниверситета, в Магнитогорске - Магнитогорского государственного технического университета. В 2019 году планируется открыть третий кванториум, где получат развитие информационные технологии, в Миассе. Борис Дубровский уверен, что кванториумы будут востребованы. «Идея детских технопарков на самом деле имеет хороший фундамент в виде прежней системы станций юных техников, - пояснил губернатор. - Задача та же – готовить молодые кадры, знакомить с азами технического творчества и конструирования, прививать любовь к инженерным специальностям». По мнению главы региона, детский технопарк – самая эффективная инвестиция в человека.

Челябинский кванториум занял первый этаж центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ, расположенный по адресу: ул. Орджоникидзе, 50. В челябинском Кванториуме будет шесть направлений подготовки («квантов») – робоквантум, аэроквантум, автоквантум, IT-квантум, промышленный дизайн и Хай-тек цех. Для каждого «квантума» предусмотрено отдельное помещение.

Губернатор ознакомился с первыми работами юных инженеров и их творениями – авто- и авиамоделями, роботами и напечатанными на 3-D принтере предметами. Борису Дубровскому продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, с которыми будут работать юные техники, и симулятор по обучению управления дронами. Также Борис Дубровский увидел соревнования роботов в рамках областного открытого фестиваля легороботов «СУМО».

В магнитогорском кванториуме четыре направления: IT-квантум (интеллектуальные и операционные системы, сети и программное обеспечение, уязвимости и защита), VR-квантум (виртуальное проектирование и моделирование различных ситуаций), Робоквантум (разработка и сборка роботов с применением беспроводной связи, технологий автоматизированного поиска и обработки информации) и Хайтек-цех (учит основным способам обработки материалов, промышленного производства, прототипирования).

Учебный процесс в технопарке начнется с понедельника, 17 декабря. В этом учебном году челябинский технопарк смогут посещать 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет, магнитогорский – 450. Обучение в кванториуме для детей бесплатное. Педагоги прошли стажировку в Сколково.

Записаться в детский технопарк, а также получить подробную информацию можно на сайте дома юношеского технического творчества Челябинской области, который стал региональным оператором кванториумов на Южном Урале.

Кванториумы – сеть современных технопарков для детей – открываются по всей стране. Идея их создания была одобрена в 2015 году президентом РФ Владимиром Путиным. В 2017 году министерство образования и науки РФ одобрило заявку правительства Челябинской области на открытие детских технопарков в Челябинске и Магнитогорске. Регион получил из федерального бюджета более 67,6 миллиона рублей на открытие двух кванториумов.

К настоящему времени по всей стране действуют 52 кванториума, до конца года планируется открыть еще порядка 30 центров.