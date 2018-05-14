В Челябинской области полностью закрыли часть дорог из-за пожаров

В Челябинской области в связи с пожарами и сильной задымлённостью полностью закрыты часть региональных дорог для движения всех транспортных средств.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Миндортранса, с 15 часов 14 мая до 15 часов 15 мая закрыты автодорога Южноуральск - Магнитогорск (участок 1-81 км), а также автодорога ЖД станция Бишкиль - Варламово (участок 6-48 км).

С 17 часов 14 мая до 15 часов 15 мая по той же причине закрыта автодорога Троицк - Степное (участок 55 - 76 км).

Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок в данном направлении. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб 101.

В связи с участившимися возгораниями и на федеральных трассах УпрДор «Южный Урал» просят водителей своевременно информировать диспетчерские службы о местах очагов возгорания. Круглосуточный номер диспетчерской службы 8(351)266-65-63.

Как уже сообщало агентство, в Челябинске на этой неделе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. Сейчас в южноуральской столице установлен третий класс.