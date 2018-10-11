В Челябинской области построили новую региональную трассу

В Челябинской области, на территории Агаповского района, построили новую региональную трассу Озерный-а/д Южноуральск-Магнитогорск.

Стоимость работ по строительству автодороги общего пользования превысила 16 миллионов рублей. Покрытие на ней облегченное, асфальтобетонное.

Как отмечают в миндортрансе региона, автомобильная дорога от поселка Озерный до трассы Южноуральск-Магнитогорск необходима как для бесперебойного и безопасного движения транспорта, так и для обеспечения комфортной деятельности важных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. Ее строительство велось по программе «Устойчивое развитие сельских территорий.

Также, реализуя государственную программу в этом году, региональный миндортранс строит автодороги «Комсомольское-автодорога Южноуральск - Магнитогорск», «Подъезд к поселку Октябрьский Кусинского муниципального района» и магистрали «От автодороги Куса-Нязепетровск до деревни Гривенка Нязепетровского муниципального района». Кроме того, проводится реконструкция автомобильных дорог «Родники-Полесье» и «Нижнеусцелемово-Березовка».

Фото регионального миндортранса