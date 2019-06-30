В Челябинской области введут штрафы за выпас скота на газонах и цветниках

Безнадзорный выпас домашних на газонах и цветниках в муниципалитетах Челябинской области будет наказываться штрафом.

Соответствующая поправка в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области», внесенная вице-спикером Анатолием Брагиным, была одобрена в первом чтении на заседании Законодательного собрания области.

«Проблема выпаса скота давнишняя, очень болезненная для органов местного самоуправления, - отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин. - Почти десять лет органы местного самоуправления ставили вопрос о том, что необходимо установить ответственность за безнадзорный выпас в местах общего пользования».

Парламентарии предпринимали попытку установить административную ответственность за выпас домашних животных на территории населенных пунктов, но суд опротестовывал эти решения (мотивируя, что этого не предусмотрено в федеральном законодательстве) и их пришлось отменять.

В прошлом году федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» был дополнен статьей «Содержание правил благоустройства территории муниципального образования».

Это дало возможность регионам установить административную ответственность за безнадзорный выпас сельскохозяйственных животных на территориях, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями.

«Мы провели большую предварительную работу, направили проект закона во все муниципальные образования», - рассказал Брагин.

За это нарушение установлен штраф для граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Спикер Владимир Мякуш отметил, что законопроект вызовет большой общественный резонанс. В Заксобрание поступало много обращений и жалоб от граждан. Депутат Ольга Мухометьярова рассказала, что в Златоусте на футбольном поле спокойно пасутся коровы и никто за это не несет наказание. Надо порядок наводить в этой сфере, считают депутаты.

На днях жители Аши пожаловались, что в городе коровы, лошади и даже свиньи заполонили улицы и не только мешают людям нормально передвигаться, но и стали источником заразы.

Депутаты приняли законопроект пока в первом чтении, для того чтобы его еще дополнительно обсудить. «Надо выслушать мнение всех заинтересованных сторон и принять решение, которое будет на пользу большинству», - подчеркнул спикер Владимир Мякуш.

Закон планируется принять в августе. «Протоколы об этих правонарушениях будут составлять должностные лица органов местного самоуправления, решения принимать административные комиссии», - уточнил Анатолий Брагин.