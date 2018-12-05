В Челябинской области пригородные поезда начнут ходить по новому времени

В Челябинской области, как и во всей России, с девятого декабря вступит в силу новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы. В связи с этим изменится время отправления ряда железнодорожных составов.

Как отмечают в АО «Свердловская пригородная компания», коррективы внесены ради комфорта пассажиров, с целью повышения качества обслуживания.

Общий объем пригородных пассажирских перевозок поездами компании в Челябинской области останется неизменным. Перемены коснутся лишь времени отправления следующих поездов:

- Пригородный поезд №6048 сообщением Златоуст-Челябинск будет отправляться в 17:37 (раньше на 1 ч. 29 мин.), прибывать в 20:08;

- Пригородный поезд №6042 сообщением Златоуст-Челябинск будет отправляться в 18:33 (позднее на 50 мин.), прибывать в 21:52;

- Пригородный поезд №6004 сообщением Полетаево-1-Челябинск будет отправляться в 8:36 (позднее на 1 ч. 36 мин.), прибывать в 09:15;

- Пригородный поезд №6006 сообщением Миасс-1-Челябинск будет отправляться в 05:36 (раньше на 4 мин.), прибывать в 07:45;

- Пригородный поезд №6002 сообщением Кисегач-Челябинск будет отправляться в 05:13 (раньше на 7 мин.), прибывать в 06:55;

- Пригородный поезд №6008 сообщением Кисегач-Челябинск будет отправляться в 16:21 (позднее на 2 ч. 21 мин.), сообщением Бишкиль-Челябинск – в 17:04 (позднее на 2 ч. 23 мин.);

- Пригородный поезд № 6055 сообщением Челябинск-Златоуст будет отправляться в 17:20 (позднее на 10 мин.), прибывать в 20:26;

- Пригородный поезд №6218 сообщением Челябинск-Шумиха будет отправляться в 20:50 (раньше на 5 мин.), прибывать в 23:19;

- Пригородный поезд №6259 сообщением Нижняя-Челябинск будет отправляться в 04:51 (позднее на 5 мин.), прибывать в 07:27;

- Пригородный поезд №6640 сообщением Екатеринбург-Пасс.-Верхний Уфалей будет отправляться в 10:03 (позднее на 7 мин.), прибывать в 12:42;

- Пригородный поезд №6802 сообщением Еманжелинск-Челябинск будет отправляться в 05:28 (раньше на 5 мин.), прибывать в 06:45;

- Пригородный поезд №6904 сообщением Верхний Уфалей-Челябинск будет отправляться в 14:06 (раньше на 22 мин.), прибывать в 17:28;

- Пригородный поезд № 6902 сообщением Верхний Уфалей-Челябинск будет отправляться в 04:08 (раньше на 7 мин.), прибывать в 07:30;

- Пригородный поезд №6844 сообщением Троицк-Челябинск будет отправляться в 14:57 (раньше на 1 ч. 5 мин.), прибывать в 17:05;

- Пригородный поезд №6841 сообщением Челябинск-Троицк будет отправляться в 18:45 (позднее на 5 мин.), прибывать в 20:28;

- Пригородный поезд №6642 сообщением Екатеринбург-Пасс. Верхний Уфалей будет отправляться в 17:59 (раньше на 2 мин.), прибывать в 20:38;

- Пригородный поезд №6842 сообщением Троицк – Челябинск будет отправляться в 07:21 (раньше на 3 мин.), прибывать в 08:05;

- Пригородный поезд №6116 сообщением Кропачево-Златоуст будет отправляться в 07:25 (позднее на 5 мин.), прибывать в 10:49;

- Пригородный поезд №6117 сообщением Златоуст-Кропачево будет отправляться в 17:13 (раньше на 2 мин.), прибывать в 20:40;

- Пригородный поезд №6130 сообщением Кропачево-Златоуст будет отправляться в 15:02 (раньше на 20 мин.), прибывать в 18:24;

- Пригородный поезд №6515 сообщением Карталы-Магнитогорск будет отправляться в 06:11 (позднее на 5 мин.), прибывать в 09:15;

- Пригородный поезд №6541 сообщением Троицк-Карталы будет отправляться в 20:30 (раньше на 2 мин.), прибывать в 22:16;

- Пригородный поезд №6643 сообщением Верхний Уфалей-Екатеринбург-Пасс. будет отправляться в 14:22 (позднее на 11 мин.), прибывать в 17:10;

- Пригородный поезд №6542 сообщением Карталы-Троицк будет отправляться в 05:33 (позднее на 7 мин.), прибывать в 07:19;

- Пригородный поезд №6543 сообщением Троицк-Карталы будет отправляться в 10:54 (раньше на 10 мин.), прибывать в 12:34;

- Пригородный поезд №6544 сообщением Карталы-Троицк будет отправляться в 13:15 (раньше на 57 мин.), прибывать в 14:55.

Время в расписании указано местное.

Свердловская пригородная компания просит пассажиров быть внимательными при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на информационных стендах железнодорожных станций и остановочных пунктов, а также в мобильном приложении «Пригород».