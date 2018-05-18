В Челябинской области пройдут общественные слушания по проектам, связанным с ликвидацией Коркинского разреза

В Коркино и поселке Томинском (Челябинская область) в пятницу, 18 мая, состоятся общественные слушания по проектам, связанным с ликвидацией Коркинского угольного разреза. Участникам предстоит дать оценку воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности при реализации проектов цеха производства закладочного материала и цеха транспортирования закладочного материала АО «Томинский ГОК», реализуемых АО «Томинский ГОК», а также проекта ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики АО «Томинский ГОК», который реализует ООО «Промрекультивация».

Постановления о проведении общественных обсуждений проектов администрации Коркинского и Сосновского районов были подписаны в апреле 2018 года и размещены на официальных интернет-сайтах муниципальных органов власти. Это постановление администрации Коркинского муниципального района №216 от 05.04.2018 о проведении общественных обсуждений, в котором указано время и место проведения общественных слушаний, а также постановление №244 от 13.04.2018 о составе комиссии по их организации и проведению; постановление администрации Сосновского муниципального района №1406 от 05.04.2018 о проведении общественных обсуждений, в котором указано время и место проведения общественных слушаний, а также распоряжение администрации Сосновского муниципального района №213 от 06.04.2018 о составе комиссии по организации и проведению общественных слушаний.

Как сообщили в пресс-службе РМК, согласно принятым нормативно-правовым актам муниципальных органов власти Коркинского и Сосновского районов Челябинской области в соответствии с действующими требованиями законодательства в муниципальных, региональных и федеральных средствах массовой информации были опубликованы соответствующие уведомления о порядке, форме и сроках проведения общественных обсуждений окончательной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. В частности, такие уведомления опубликованы в газете «Горняцкая правда» №39 (16684) от 12 апреля 2018 года, в «Российской газете» №77 (7540) от 12 апреля 2018 года, в газете «Сосновская нива» №26 (11454) от 11 апреля 2018 года, а также в газете «Южноуральская панорама» № 32 (3885) от 12 апреля 2018 года.

В рамках подготовки к проведению общественных слушаний в Коркинском и Сосновском районах представители ООО «Промрекультивация» и АО «Томинский ГОК» приняли участие во встречах с населением муниципальных образований. В Коркино встреча с генеральным директором ООО «Промрекультивация» Н.Н. Джемилевым прошла 27 апреля. В селе Долгодеревенском главный инженер АО «Томинский ГОК» М.Н. Новиков и начальник отдела охраны окружающей среды АО «Томинский ГОК» Н.И. Хохрякова 16 мая выступили в рамках депутатского часа перед депутатами Собрания депутатов Сосновского муниципального района. Представители компаний рассказали участникам встреч об основных проектных решениях намечаемой деятельности, ответили на вопросы граждан и пригласили их принять участие в общественных слушаниях. В Коркино общественные слушания пройдут 18 мая с 10:00 до 12:00 в ДК «Горняк» (г. Коркино ул. Цвиллинга д.3), в п. Томинском – 18 мая с 16:00 до 18:00 в помещении МОУ «Томинская СОШ» (Томинское сельское поселение, ул. Мира д.10).

Проведению нынешних общественных слушаний предшествовали общественные обсуждения предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, а также обсуждение проекта технического задания на разработку оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Указанные процедуры проходили соответственно в феврале 2018 года и сентябре 2017 года.

Кроме того, в феврале 2018 года основные проектные решения по проекту ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики АО «Томинский ГОК», были представлены на расширенном круглом столе в Общественной палате Челябинской области. В заседании приняли участие представители Совета по правам человека при президенте России, активисты и лидеры экологических движений и общественных организаций, руководители региональных органов власти и надзорных ведомств, ученые, эксперты и исследователи, которые принимали участие в разработке проекта ликвидации Коркинского разреза. Присутствующие могли задать им интересующие вопросы и получить развернутые компетентные ответы.

Проекту Томинского ГОКа и связанной с ним инициативе по ликвидации отработанной выработки Коркинского разреза была посвящена рабочая встреча руководителей Русской медной компании с председателями комитетов Совета по правам человека при президенте России. В ходе встречи представители РМК передали Совету официальный ответ на рекомендации, полученные по итогам выездного заседания Совета в Челябинской области в июне 2017 года.