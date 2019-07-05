В Челябинской области рассказали, что чаще всего убивает местное население

В Челябинской области последние 18 лет, с 2000-го по 2018-й год включительно, умерло почти 990 тысяч человек. Большую часть населения «убили» болезни системы кровообращения. Среди причин-лидеров также онкозаболевания и внешние причины (сюда входят убийства, самоубийства, несчастные случаи).

В 2018-м году на Южном Урале из жизни ушло, по данным органов статистики, 46 тысяч 22 человека, в том числе 20 тысяч 518 умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте оказалась онкология, «убившая» почти восемь с половиной тысяч человек. На третьем – внешние причины.

В результате болезней органов пищеварения в Челябинской области скончались в прошлом году почти две тысячи 800 человек, от инфекционных и паразитарных заболеваний умерли тысяча 378 южноуральцев. Болезни органов дыхания «убили» за год тысячу 273-х человек.

В период с 2000-го по 2006-й год включительно внешние причины смерти преобладали над онкологией. Вплоть до 2005-го года в результате несчастных случаев, убийств и самоубийств умирало около десяти тысяч южноуральцев. В этот же период значительно больше смертей наступило и от болезней органов дыхания (в год умирало свыше трех тысяч человек).

От онкологических заболеваний 18 лет назад, в 2000-м, умерло примерно столько же человек, сколько и в прошлом году (8006 и 8421 южноуралец соответственно). А вот число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний за этот промежуток времени заметно сократилось (с 29-ти тысяч 456-ти человек до 20-ти тысяч 518-ти). К слову, если сравнить первый год 21-го века и прошлый год, то снизилось и общее количество смертей – с 56-ти тысяч 444-х до 46-ти тысяч 22-х.