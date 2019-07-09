В Челябинской области сто семей с онкобольными детьми получат социальную поддержку

В Челябинской области сто семей с онкобольными детьми вошли в проект «Курс на счастье в семье», предусматривающий оказание социально-психологической помощи и участие в реабилитационных мероприятиях.

Инициатором создания модели социального сопровождения семей с окнобольными детьми стало благотворительное движение «Искорка Фонд», получившее поддержку Фонда президентский грантов.

Для Челябинской области данный проект весьма актуален – ежегодно в регионе онкологический и гематологический диагнозы получают более 120 детей от 0 до 18 лет.

«Более 40% этих детей находятся в группе риска по таким факторам, как жестокое обращение, пренебрежение к их нуждам в специфической ситуации, нарушение их прав», - рассказывает председатель совета «Искорка Фонд» Евгения Майорова.

По ее словам, многие семьи сталкиваются с необходимостью вникать в сложный протокол лечения ребенка, получать второе мнение врачей, в короткие сроки проходить медицинские обследования перед поездкой в федеральную клинику.

Таким образом, родители, находясь в остром стрессе от диагноза, в 40% случаев не способны к выполнению последовательных эффективных действий в отношении больных раком детей. Многие из них не проводят своевременную госпитализацию, лекарственное обеспечение, медицинское обследование, не всегда выполняют рекомендации врачей как в лечении, так и в реабилитации ребенка.

Причины неэффективного поведения родителей зависят от ряда факторов. Это социальное неблагополучие (алкоголь, наркотики); проблемы с законом; низкая грамотность и социальная активность, юный или очень зрелый возраст родителей/опекунов; смертельно опасные заболевания родителей/опекунов; проживание в сельской местности; тяжелые семейные взаимоотношения; недоверие к региональной медицине.

Социальное же сопровождение семей значительно снижает угрозу жизни и здоровью онкобольных детей и повышает качество жизни семей за счет социально-психологической и педагогической поддержки.

Модель социального сопровождения, опробованная в Челябинске, в 2019 году пришла ещё в три города области: Магнитогорск, Златоуст и Миасс. Сейчас в проекте участвуют 45 челябинских семей и 55 семей из этих городов. Все они получат своевременное и полное обеспечение необходимыми ресурсами для сохранения жизни и здоровья больных детей.