В Челябинской области в этом году насчитали более 17 тысяч новорожденных

В Челябинской области в первый месяц лета органы ЗАГС зарегистрировали две тысячи 917 новорожденных. Всего за полгода на свет в нашем регионе появились, по данным официальной статистики, 17 тысяч 238 малышей.

Интересно, что каждый из шести месяцев этого года на Южном Урале рождалось примерно одинаковое число детей. Самым бедным на новорожденных оказался февраль (две тысячи 664 малыша), самым богатым - январь (две тысячи 974 младенца).

Умерло за первое полугодие 2019-го в Челябинской области 23 тысячи 366 человек, в том числе три тысячи 446 - в июне. Разрыв между смертностью и рождаемостью в этом году составил шесть тысяч 128 человек.