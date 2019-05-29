В Челябинской области в выходные стартуют Сабантуи

Челябинская область в 2019 году начнет отмечать ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ (праздник у татар, башкир и чувашей) 1 июня, в Международный день защиты детей.

График Сабантуев размещен на странице «Уралым» «ВКонтакте».

Детский Сабантуй будет организован в горсаду имени Пушкина Челябинска. Кроме того, Проведение Сабантуя запланировано также в парке Тищенко (Металлургический район) на 23 июня и в парке «Сад Победы» (Тракторозаводской район) на 30 июня.

В области Сабантуи стартуют 8 июня в Кунашакском районе (на озере Чебакуль), в Миньяре и в Еманжелинске. Девятого июня эстафету подхватят Ашинский район и Миасс.

В День России, 12 июня, Сабантуй состоится в детском парке Нязепетровска, 15 июня – в Магнитогорске, Еманжелинске, Златоусте, Верхнем Уфалее, Чебаркуле, Аргаяшском, Чесменском, Нагайбакском районах. 22 и 23 июня Сабантуи пройдут в Нязепетровском районе, 30 июня – в селе Иткуль.

Традиционно завершает череду маленьких сабантуев областной Сабантуй, который состоится 6 июля в Троицке.

Сабантуй - праздник народов Башкирии и Татарстана, посвященный началу земледельческих работ. Название произошло от тюркских слов «сабан» («плуг») и «туй» («праздник, свадьба»).

Согласно сведениям энциклопедии Челябинской области, в регионе Сабантуй праздновался в районах проживания татар и башкир до середины 1930-х годов. После окончания Великой Отечественной войны праздник стал постепенно возрождаться. С 1990 года –с тал носить массовый характер.

Во время празднования устанавливали высокий гладкий столб, символизирующий стебель растения. Его вершину украшали расшитыми полотенцами или платками. А на самую макушку подвешивали сапожки (ичиги) или привязывали живого петуха, которого нужно было достать.

Проводились различные спортивные соревнования, игры, народные гулянья. Самыми зрелищными на Сабантуе были бэйге (конные скачки вокруг холма, которые имитировали движение солнца) и куреш (национальная борьба на поясах). Абсолютный победитель в этих состязаниях получал главный приз - барана. Он нес его на поднятых руках, тем самым демонстрируя свою силу.

Популярными были веселые состязания: «бои» на коновязи-буме с солом. мешками, разбивание горшков с завязанными глазами, бег с полными ведрами на коромысле, бег в мешках; ходьба над рекой или озером по бревну, один конец которого был укреплен.