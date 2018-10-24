В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности

В Челябинской области за восемь месяцев этого года умерло 164 ребенка в возрасте до одного года. В 2017-м, с января по август, Челябинскстат зарегистрировал 149 фактов гибели младенцев.

А вот рождаемость в регионе падает. Если за восемь месяцев прошлого года на Южном Урале появились на свет 27 тысяч 246 малышей, то за аналогичный период 2018-го – на тысячу 604 меньше: 25 тысяч 642 новорожденных.

Рождаемость падает, смертность растет. С января по август этого года в Челябинской области органы статистики зафиксировали 31 тысячу 266 смертей (разрыв между рождаемостью и смертностью оказался ощутимым – ушло из жизни на пять тысяч 624 человека больше, чем пришло в нее). За аналогичный период 2017 года, по данным Челябинскстата, скончалось 30 тысяч 961 южноуралец, то есть на 305 человек меньше.

В этом году жители региона менее охотно, чем в прошлом, связывали себя узами Гименея. За восемь месяцев 2018-года в Челябинской области было зарегистрировано 15 тысяч 704 брака, в 2017-м – 16 тысяч 923, то есть на тысячу 219 свадеб больше.

Несколько уменьшилось в нынешнем году и число разводов, составив десять тысяч 579 (против десяти тысяч 665-ти в 2017-м).