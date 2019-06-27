В Челябинской области зафиксировано рекордное число стобалльников

В Челябинской области в этом году зафиксировано рекордное число стобалльников. На сегодняшний день идеально сдали единый государственный экзамен 170 человек, сообщает министерство образования и науки региона.

Лидирующим в списке предметов традиционно стал русский язык: 54 человека справились с самым массовым экзаменом на сто баллов. Показатель оказался несколько ниже, чем в прошлом году (99 стобалльников), хотя в среднем по Челябинской области экзамен сдали ничуть не хуже. Минимальный порог преодолели почти все юные южноуральцы - 99,9 процента из почти 14-ти тысяч сдававших. Хорошие баллы (более 60-ти) получили 76 процентов участников.

Вторым предметом по числу стобалльников стала химия: 31 человек написал экзамен на максимальный балл. Кроме того, вырос и процент высокобалльников - с девяти до 16-ти процентов. На Южном Урале никогда до этого не было таких результатов.

На третьем месте - информатика и ИКТ с 26-тью стобалльниками. Как отмечают в региональном минобрнауки, в Челябинской области ежегодно растет доля сдающих информатику как в 9-х, так и в 11-х классах. Вместе с увеличением количества экзаменующихся растет также и процент высокобалльников. Если в прошлом году их было 18 процентов, то в этом году более 80-ти баллов набрали 27 процентов сдававших.

По физике и математике в этом году сто баллов набрали по 16 человек, что значительно превышает прошлогодние показатели по данным предметам. По физике процент высокобалльников повысился с шести до восьми процентов, а по математике - с двух до семи процентов.

Наравне с ростом показателей по естественно-математическим дисциплинам значительно улучшились и показатели по иностранным языкам: впервые за три года на Южном Урале появились стобалльники по английскому языку. Выпускники в Челябинской области всегда сдавали экзамен в целом на высоком уровне, однако результаты этого года бьют все рекорды: процент высокобалльников поднялся с 34-х до 45-ти процентов. Не сдавших экзамен всего четверо из 1,3 тысячи участников.

Этот год стал особенным также благодаря появлению в области трехсотбалльников. Савелий Григорьев, выпускник лицея №31 Челябинска, и Екатерина Санникова, выпускница лицея №39 Озерска, сдали на максимум сразу три предмета.

Оба участника получили максимум по русскому языку и информатике и ИКТ. Савелий также набрал сто баллов по математике, а Екатерина – по английскому языку. Девушке не хватило шести баллов по профильной математике, чтобы получить максимальные результат за сданные четыре экзамена.

По сравнению с прошлым годом на Южном Урале также стало больше ребят, набравших сто баллов по двум предметам. В этом году 200 баллов набрали 11 человек, в 2018-м их было девять.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону: 8 (351) 263-25-17