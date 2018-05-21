В Челябинской области запустили туристический чартерный поезд до Златоуста и Миасса. Первый состав со школьниками отправился из южноуральской столицы 19-го мая: следуя без остановок, экспресс доставил ребят и педагогов в Златоуст за 2 часа 25 минут.

Пока запланировано десять пробных туристических поездов: пять - в Златоуст и пять - в Миасс. Судя по наполняемости первого чартерного поезда (185 мест из 208-ми), спрос на туры выходного дня в таком формате действительно есть.

В Златоусте юных пассажиров уже встречали сотрудники Центра развития туризма и волонтеры: школьников быстро распределили по автобусам, и экскурсия началась. Программа включала в себя посещение одного из оружейных предприятий, горного парка имени Бажова и Черной скалы в национальном парке «Таганай».

Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин уверен, что с вводом в эксплуатацию муниципального хостела на 300 мест туристов станет еще больше. Они смогут останавливаться на несколько дней, чтобы сходить в большой поход по Таганаю, съездить в соседние города: Миасс, Сатку, Кусу. А тем временем в городе готовятся новые объекты туристического показа.

«В сентябре заканчивается проект по Оружейному арсеналу, – рассказал Вячеслав Жилин. – Муниципалитет получил в собственность и здание, и землю, очень тяжелый путь прошли. Как только старая площадь (здания Златоустовской оружейной фабрики и Арсенала – соседние, расположены в историческом центре города) заработает в полном объеме, турпоток увеличится. Каждому будет интересно познакомиться с историей России, русского клинка и оружия, тут же научиться ковать это оружие».

Кроме того, летом на городском пруду заработает водный трамвай на 18 мест, а в перспективе также строительство зиплайна с горы Косотур на другой берег пруда. Канатная дорога позволит экстремалам пролетать расстояние в 1680 метров со скоростью 100 км/час, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь регионального Центра развития туризма Ольга Сукинова.

Фото ЦРТ Челябинской области