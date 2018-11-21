В челябинскую библиотеку для слабовидящих приведут умных собак

В четверг, 22 ноября, на встречу в областную библиотеку для слабовидящих и слепых приглашает «Хвостатый доктор». Именно так называется библиотечный проект, который храм знаний проводит регулярно.

В гости к постоянным читателям придут спаниель, акита-ину и ретривер вместе со своими воспитателями. Обучают собак хорошим повадкам и манерам студенты-кинологи Южно-Уральского колледжа бизнеса.

Южноуральские студенты покажут паспорта умных собачек, расскажут об исключительных особенностях каждой породы, покажут некоторые элементы дрессировки и помогут участникам мероприятия наладить контакт с лучшими друзьями человека. Подобные акции в библиотеке проводятся с 2016 года. Пионерами стали немецкая овчарка и бигль из зонального центра кинологической службы главного управления МВД России по Челябинской области.

«И взрослые, и дети были в восторге от общения с животными, и мы уверены, что и новая встреча найдёт отклик среди жителей Челябинска», – уверена один из организаторов мероприятия, детский библиотекарь Инна Пятковская.

Для читателей библиотеки эти встречи особые. Взаимодействие с четвероногими друзьями способствует развитию психомоторных навыков, снятию напряжения и преодолению замкнутости, стимулированию умственной активности, а самое главное – выработке гормонов радости, которых так недостаёт людям в обычной жизни.

Канистерапия – разновидность анималотерапии, очень успешно применяется для реабилитации и социальной адаптации человека с ограниченными возможностями здоровья.

Библиотека для слепых ждёт всех желающих 22 ноября в 14.30 по адресу: проспект Свердловский, 58. Телефоны для уточнения - 263-06-48, 265-05-84.