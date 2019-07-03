В Чурилово Наталья Котова проинспектировала дороги, киоски, будущую школу

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова побывала с инспекционной поездкой в Чурилово, раскритиковала дорогу к микрорайону, лужи на тротуарах и дала ряд поручений, в том числе по нестационарным объектам.

Проблему незаконных торговых объектов ВИП-главы обсуждала, пройдя по улице Зальцмана. Среди незаконно установленных объектов был и киоск Люкс воды.

Глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова рассказала, что 18 объектов торговых были демонтированы в короткие сроки. Один киоск вновь вернулся на место. На сегодня осталось убрать шесть незаконно установленных торговых объектов.

В ходе посещения Чурилово Наталья Котова обратила внимание на лужи вдоль тротуаров, которые образовались на перекрестке напротив магазина «Магнит» на улицу Зальцмана.

Котова также побывала на строительной площадке, где возводится новая школа. Она рассчитана на обучение 1 тысячи школьников. Учебное заведение должно быть запущено в эксплуатацию в новом учебном году – 1 сентября 2019 года.

К этому же времени должны сделать и дорогу к ней. Пока это не дорога, а сплошное месиво. Заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников пообещал, что дорогу успеют сделать в положенный срок. Галина Гаврилова выразила надежду, что обещания будут выполнены, потому что жители Чурилова очень ждут новую школу.

Галина Гаврилова рассказала, что получила от главы города ряд замечаний: нескошенная трава, наваленные ветки, неубранные контейнерные площадки, лужи, незаконные торговые объекты. Все проблемы будут устранены в ближайшее время, заверяет глава района. Кроме того, речь шла о нехватке мусорных контейнеров в частном секторе и во дворах многоквартирных домов.

Были претензии и к работе регоператора - ЦКС. Когда выгружают мусор из контейнеров в мусоровозы, часть его падает и остаётся. Это происходит и в частном секторе, и во дворах многоквартирных домов. Необходимо убирать все начисто. Галина Гаврилова пообещала, что в этом направлении будет вестись работа с управляющими компаниями и с ЦКС.