В День народного единства в Челябинске «изгнали интервентов»

Реконструкцию исторических событий более 400-летней давности – освобождение Москвы от польских захватчиков - воссоздали в центре Челябинска в День народного единства.

Напомним, 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, изгнав из Москвы польских интервентов. Это стало поворотным моментом в периоде Смутного времени на Руси и в дальнейшем привело к освобождению всей страны.

Эпизоды тех далеких событий воссоздали участники военно-исторических клубов.

Один из участников 57-летний Евгений Устинов рассказал, что в обычной жизни он работает в ЖЭКе. А в реконструкции принимает участие второй год. «Меня пригласили в этот проект и, начав общаться с людьми, я понял, что этим делом занимаются общительные и доброжелательные люди, им интересна история», - поделился Евгений.

Сегодня он был в костюме стрельца русского войска. Для стрельбы из пищали стрельцы использовали необходимое снаряжение: На перевязи («берендейки») прикреплены пенальчики с пороховыми зарядами, через плечо сумка.

«В деревянные приспособления насыпался порох. Когда надо было стрелять, стрельцы открывали их и засыпали порох в ствол. Пыж, пуля, еще один пыж и стреляй», - рассказывал «стрелец». Пыжи носили в сумке, туда также складывали бытовые предметы, которые необходимы солдату.

Они также носили на поясной портупее сабли. Когда противник подходил близко, и бойцы не успевали перезаряжать ружье, то им приходилось холодным оружием.

Евгений Устинов также рассказал, что ему не пришлось специально отращивать бороду для участия в пущей достоверности: «Я бороду начал отращивать сразу после армии».

В реконструкции исторических событий Устинов участвует не один. К этому делу он приобщил супругу и внука.