В День Победы магнитогорцы пятый раз встанут в строй "Бессмертного полка"

В Магнитогорске (Челябинской области) в День Победы пятый раз выйдут в строй «Бессмертного полка». По традиции акция объединит несколько тысяч горожан

Магнитогорцы пройдут колонной с фотографиями своих родных по проспекту Ленина до площади Народных гуляний. Мероприятие завершится минутой молчания.

«Каждый год в администрацию Магнитогорска поступали обращения с просьбой увеличить маршрут движения колонны, - рассказал координатор акции "Бессмертный полк" в Магнитогорске Вадим Уфимцев. - Организаторы шествия пошли навстречу горожанам и учли их пожелания. Благодаря изменениям в 2018 году к шествию сможет присоединиться ещё большее количество горожан».

Шествие начнётся 9 мая в 12 полдень. Место сбора - территория напротив дома № 48 по проспекту Ленина. В рамках проекта в будни с 8 до 17 часов работает телефон горячий линии 45-49-09. На вопросы также готовы ответить в официальной группе акции "Бессмертный полк" в социальной сети.