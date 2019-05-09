В День Победы состоялось торжественное построение Челябинского гарнизона

В Челябинске 9 мая на площади Революции состоялось торжественное построение челябинского гарнизона в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 1800 человек и 44 единицы техники.

Погода в день Великой Победы была как на заказ - на небе практически ни одного облачка, ярко светило солнце, поднимая настроение и обогревая пришедших на площадь Революции челябинцев и гостей южноуральской столицы.

На главной площади города собрались тысячи горожан с детьми. Почётными участниками и зрителями парада традиционно стали ветераны. Великой Отечественной войны, те, кто семь с лишним десятилетий назад отстоял свободу и независимость нашей страны. К своим почетным местам на трибуне фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших малолетних узников фашизма сопровождали солдаты реконструированного взвода в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны.

На трибуне участников Парада приветствовали врио губернатора Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш, вице-губернатор - министр общественной безопасности Олег Климов, главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев, сенаторы Ирина Гехт и Олег Цепкин, руководители региональных управлений силовых структур и командиры дислоцирующихся в области военных подразделений.

Глава региона поздравил южноуральцев с Днем Великой Победы. «Вместе со всей страной южноуральцы приближали победу на фронтах войны. Из Челябинской области в бой ушли тысячи наших земляков. Это их мужество и героизм остановили врага на подступах к Москве. Их отвага и сила громили фашистов под Сталинградом и на Курской дуге. Это их воинский подвиг освободил миллионы людей в странах Европы. Мы чтим южноуральцев – тружеников тыл», - напомнил Алексей Текслер.

Глава региона от имени всех южноуральцев поблагодарил ветеранов за Победу и возможность жить мирной жизнью и пожелал фронтовикам здоровья и долголетия.

Журналисты вновь обратили внимание, что новый глава региона, поздравляя южноуральцев с Днем Победы, не зачитывал заранее подготовленный текст, а говорил своими словами, от всего сердца. После торжественного построения Алексей Текслер, отвечая на вопрос журналиста, рассказал, что предпочитает всегда говорить вживую. «По-разному бывает, но стараюсь говорить вживую. Сам пишу текст и говорю своими словами, от души», - рассказал Алексей Текслер.

В торжественном построении на центральной площади Челябинска приняли участие почти две тысячи человек и более 50 единиц техники. Первыми на площадь вступили курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии, они несли Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации.

Пешую часть, по традиции, открыли реконструированный взвод в форме и с оружием времён Великой Отечественной войны, взвод с копиями вымпелов воинских частей и соединений, формировавшихся в годы войны в Челябинской области, и взвод кинологов с собаками. Во время войны собаки вытащили с полей боев тысячи раненых, нашли миллионы мин и фугасов, участвовали в разминировании сотен городов.

Продолжили парад расчеты войсковой части 69806 (авиадивизия), филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия», учебной авиационной базы, 90-й танковой дивизии, 23-го отряда специального назначения.

По традиции торжественным маршем прошли сотрудники региональных управлений МВД, ГУФСИН России, МЧС России по Челябинской области, взводы ветеранских организаций, кадетов, слушателей факультета военного обучения ЮУрГУ.

Вслед за пешими колоннами выехала конница. Кавалерийские корпуса принимали участие во всех значительных сражениях Великой Отечественной войны. Там, где не могли пройти танки и артиллерия, именно конница наносила удары по противнику.

Механизированную часть парада открыл легендарный 32-тонный танк Т-34. Он выпускался на Челябинском тракторном заводе. В годы на войны на ЧТЗ было изготовлено 18 тысяч боевых машин, благодаря чему Челябинск получил второе название – Танкоград. Один из танков – «Челябинский колхозник», построенный на деньги южноуральских сельчан, – навечно установлен на склоне Мамаева кургана.

За ним на площадь выехал 47-тонный танк ИС-3 и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 весом 46 тонн.

Вслед за ними двинулась автомобильная техника времен Великой Отечественной войны. Прохождение исторических машин открыли американские вездеходы «Виллис-МБ», хорошо знакомые по военным фильмам и кадрам кинохроники Виллис МБ с 45-миллиметровой пушкой (1944 года выпуска), Виллис-МБ (1945 года), форд ГПВ (1944 года).

За фронтовой техникой на площадь выехали 7 военных мотоциклов: М-72 с пулеметом Дегтярева ДП-27 (1945 год), М-72 с минометом (1945 года), два М-72 (1950 год), МВ-750 с пулеметом РПД-44 (1966 год), Harley-Davidson WLA42 (1944 год). Мотоциклы М-72, вооруженные пулеметами Дегтярева, входили в состав мотобатальонов Уральского добровольческого танкового корпуса.

Всего зрители увидели 16 легковых и 13 грузовых автомобилей. В числе грузовиков ГАЗ-АА (1932 и 1938 года), ГАЗ-ММ (1939 и 1940 года), ГАЗ-ММ (фронтовой вариант, 1942 года), Додж ¾ (WC-51) с пушкой 45-миллиметровой (1994 года), УралЗиС-21А (газген), БА-64 (1944 года), ЗиС-151 (1947 года), ЗиЛ-164 (1958 года), БТР-40 (1940 года), ГАЗ-51А и УралЗиС-5В с полевыми кухнями. Грузовик «ГАЗ-АА», 1932 года выпуска, называли «фронтовая подруга», машина в блокадном Ленинграде перевозила боеприпасы и продовольствие по Дороге жизни.

В колонне легковушек два ГАЗ-67Б , ГАЗ-67Б с полковой пушкой, ГАЗ-67Б с 45-миллиметровой пушкой, ГАЗ-69 + пушка 76, ГАЗ-69 с кухней полевой, ГАЗ-69А, ЛуАЗ-ТПК (амфибия), Виллис-МБ (Ford GPW), два автомобиля ГАЗ-М20 «Победа», ГАЗ-12 ЗиМ, Москвич-400, Москвич 401.

Исторические машины сменила современная боевая техника – бронеавтомобиль БТР-80, грузовики «Урал», способные работать в любых климатических условиях, КАМАЗы, 100-миллиметровая пушка ПТП МТ-12 «Рапира» и 122-миллиметровая гаубица, УАЗ «Хантер» и «Патриот». Завершила прохождение техника пограничников – мобильные комплексы контроля наземной обстановки «Страж» и «Окапи».

Завершился парад ярким театральным представлением с участием детских творческих коллективов города.

После торжественного шествия Алексей Текслер уже по ставшей традиции общался с жителями города, пришедшими на праздник. Все желающие смогли сфотографироваться с новым руководителем области и некоторые даже не упускали возможности задать свои вопросы.

Вся техника переместилась на Театральную площадь Челябинска, где уже открылись полевые кухни и кухни народов мира.

Тем временем, празднование Дня Победы в Челябинске продолжается. На разных площадках города стартовали праздничные мероприятия и концерты.