В детский городок в Сосновском районе вдохнули вторую жизнь

Челябинские активисты ОНФ привели в порядок детскую площадку в поселке Северный Сосновского района. Ранее игровая зона находилась на пришкольной территории, но после закрытия учебного заведения превратилась в заброшенную общественную территорию.

«Накануне празднования Дня Победы мы проводили субботник в поселке Северный на территории мемориала Воинам-освободителям. Тогда, общаясь с местными жителями, мы узнали о заброшенном детском городке, нуждающемся в реконструкции. Спортивно-игровая площадка была на совесть установлена еще в советские годы. В принципе она пригодна для отдыха детей, особенно старшего возраста. Ее нужно было только покрасить», - рассказал активист ОНФ в Челябинской области Александр Бычков.

Общественники откликнулись на просьбу жителей поселка и в рамках работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в регионе реконструировали детскую площадку.

«В поселке не хватает спортивных и игровых площадок. Поэтому мы взяли кисти и краски, приехали и покрасили турники, лавочки и качели. Очень приятно было слышать слова благодарности от местных жителей, а еще приятней видеть, как площадка преображалась буквально на глазах. На этом наша работа не заканчивается. Мы готовы приехать в другие дворы и оказать жителям посильную помощь. В особенности в те дворовые территории, которые по каким-либо причинам не вошли в проект «Формирование комфортной городской среды», а местные жители готовы изменить ситуацию к лучшему», – отметил член регионального штаба ОНФ Илья Пермяков.

Также южноуральские активисты Общероссийского народного фронта посетили поселковый мемориал Воинам-освободителям. Поправили венки, установленные ранее, и полили цветы.

Фото ОНФ