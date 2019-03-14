В детской больнице Троицка помощь ребенку оказали, но госпитализировать отказались

Министерство здравоохранения Челябинской области проведет проверку по сообщениям в СМИ о неоказании медицинской помощи в детской больнице города Троицка.

Как сообщил Александр Лебин изданию Znak.com, ночью его внучка, которая с мамой живет в поселке Берлин (в 35 километрах от Троицка) была доставлена на скорой в детскую больницу с признаками отравления. По словам деда, ребенка отказались принимать в больнице, мотивируя это отсутствием мест. После долгих уговоров малышке все-таки поставили укол, а потом они вынуждены были на крыльце больницы дожидаться, когда их заберет дед и увезет домой.

Мужчина возмущается, почему скорая помощь заранее не согласовала с больницей, смогут госпитализировать ребенка или нет, и почему отказали в госпитализации и отправили домой, ведь на дворе была ночь и зима.

В областной больнице города Троицка пояснили, что ситуация складывалась не совсем так, как ее описывает Александр Лебин.

«Вызов поступил в 21 час 21 минуту. Ребенок был доставлен на скорой в педиатрическое отделение Троицкой областной больницы. Девочке была оказана медицинская помощь. Оснований для госпитализации ребенка не было», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заместитель главного врача больница Наталья Семенова.

По ее словам, после осмотра и получения необходимой помощи мама девочки вызвала такси и уехала домой. «Мама претензий к больнице не имеет. Никаких жалоб от мамы в администрации больницы не поступало», - уточнила Наталья Семенова.

В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, минздрав запросил у больницы Троицка всю информацию по ситуации с отказом в госпитализации ребенка, в том числе и записи с камер видеонаблюдения, расположенных в лечебном учреждении.

«По результатам анализа полученной информации будут приняты административные решения», - заверили в ведомстве.