В Доме матери и ребенка исправительной колонии Челябинска открыли новое карантинное отделение

В исправительной колонии №5 Челябинска улучшают условия содержания осужденных. Сегодня, 11 июля, в Доме матери и ребенка открыли новое карантинное отделение и детскую игровую площадку.

Новое карантинное отделение в Доме матери и ребенка рассчитано на четыре места. Помещение имеет отдельный вход, оборудовано по всем медицинским и социальным стандартам.

«В нём осужденные женщины, которые пребывают к нам в учреждение с детьми, будут находиться первые 20 дней. За это время они успеют пройти необходимое медицинское обследование, а при необходимости получить медицинскую помощь и лечение», - отметил начальник ИК-5 Виктор Семенов.

Новая детская игровая площадка появилась на территории, прилегающей к помещению для длительных свиданий осужденных и их родственников. Первые постояльцы уже успели попробовать новые качели и просторную песочницу с развивающими элементами. Площадка безопасна, родители могут не беспокоиться за малышей.

Фото: ГУФСИН