В двух районах Челябинской области введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в двух районах Челябинской области.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, режим ЧС введен в Красноармейском и Брединском районах. Причина – лесные пожары.

Крупные природные пожары подошли вплотную к шести населенным пунктам в Брединском, Карталинском, Кизильском и Октябрьском районах. Серьезная опасность угрожала поселкам Морозовка, Каракуль Снежный, Новинка, селам Чудиново и Ваганово, но сотрудникам МЧС и областной подсистемы РЧС удалось отстоять их.

В Морозовке (Брединский район) пожар остановили в нескольких десятках метров от жилых домов. На борьбу со стихией с авиабазы Упрун вылетел вертолет МИ-8 министерства обороны РФ с водосливным устройством. Экипаж вертолета сбросил в общей сложности 155 тонн воды за 31 вылет.

Привлекалась тяжелая техника. Железнодорожным транспортом к месту были дополнительно доставлены бульдозеры.

По данным ГУ МЧС, на данный момент масштабный природный пожар локализован на площади 3500 гектар. В Октябрьском районе пожар ликвидирован на площади 252 гектара. Виновником большинства возгораний стал человек.

Обстановка на территории региона по-прежнему остается непростой. В регионе сохраняется жаркая и ветреная погода. Напомним, с 1 мая действует особый противопожарный режим. Запрещен любой открытый огонь.

Сотрудники МЧС напоминают, что нарушители требований особого противопожарного режима будут оштрафованы – от 4 тысяч до 400 тысяч рублей.

Фото ГУ МЧС области