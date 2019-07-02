В этом году Forbes оценил ЮУрГУ еще выше

В 2019-м году Южно-Уральский государственный университет занял 81-е место в рейтинге лучших вузов России от Forbes, поднявшись на девять позиций по сравнению с прошлым годом и став единственным вузом Челябинской области, вошедшим в рейтинг.

Как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, при составлении рейтинга учитывались качество образования, данные статистики о трудоустройстве и востребованности выпускников, количестве предпринимателей среди них.

У Южно-Уральского государственного университета наиболее сильной оказалась позиция по показателю «Фактор Forbes», учитывающему «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников (33-е место).

Всего в рейтинг вузов Forbes входят десять метрик, сгруппированных в три составляющие: «Качество образования» (максимум 50 баллов), «Качество выпускников» (максимум 30 баллов) и «Фактор Forbes» (максимум 20 баллов).

Основой для рейтинга стали данные мониторинга эффективности деятельности более тысячи учреждений высшего образования Российской Федерации.