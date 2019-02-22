В Карабаше и Кыштыме ограничат движение автотранспорта в связи с проведением ралли

В День защитника Отечества, 23 февраля, состоится 5-й этап Кубка России и первый этап открытого чемпионата Челябинской области ралли «Малахит-2019».

Трасса проложена по дорогам Кыштымского и Карабашского городских округов.

Как сообщили агентству «Урад-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, в связи с проведением ралли на территориях этих городских округов вводится временное ограничение движения транспортных средств.

Ограничение вводится на участке км 20+176 - км 27+650 региональной автодороги «Кыштым - Слюдорудник - Большие Егусты» с 16 часов до 21часа (по местному времени).

В этот же период времени будет ограничено движение на участке км 19+964 - км 23+000 автодороги «Карабаш - Белое Озеро - Косой Мост».