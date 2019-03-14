В Карабаше завершена роспись центральной части верхнего придела храма Иоанна Златоуста

Группа профессиональных художников из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга завершила роспись центральной части верхнего придела храма святителя Иоанна Златоуста в Карабаше (Челябинская область).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, роспись храма, которая началась летом 2018 года, ведется по классическим византийским канонам. Для работы мастера используют долговечные импортные краски на основе жидкого стекла. Православные сюжеты украсили также центр алтаря. Сейчас художники расписывают боковые части алтаря и притвор.

«Роспись в храме замечательная. Прихожане и гости удивляются, что в маленьком городе Карабаше храм украшают на таком высоком уровне», - рассказал настоятель храма святителя Иоанна Златоуста отец Александр (Сабитов). По его словам, раньше на стенах храма были только иконы, а теперь на них появились настоящие живописные евангельские сюжеты согласно канону.

Завершить работы в верхнем приделе храма планируют к одному из главных праздников православных христиан – Пасхе. Но уже сейчас там проводятся службы, которые будут идти все дни Великого поста.

После завершения росписи верхнего придела художники переместятся в нижний – крестильный – храм. Его также украсят канонические библейские сюжеты.

Преобразился и внешний вид храма – над входной группой его украшают мозаики из смальты и лик святителя Иоанна Златоуста.

Работы финансирует Русская медная компания, на средства которой в 2008 году храм был возведен.