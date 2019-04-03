В Копейске официально зафиксирован первый случай смены пола

В Челябинской области официально зарегистрирован первый случай смены пола. Мужчина из Копейска стал женщиной.

В ЗАГС Копейска местный житель принес справку, подтверждающую смену пола. Он был мужчиной, а теперь он женщина.

«В свидетельстве о рождении в таком случае меняется пол человека. Мы внесли соответствующие изменения», - сообщила начальник отдела ЗАГС Копейска Татьяна Мукаева.

Теперь мужчине, ставшему не только физически, но и юридически женщиной, необходимо также позаботиться о замене личных документов - таких,как паспорт гражданина России, заграничный паспорт, водительское удостоверение.

Поскольку персональные данные работника содержатся в кадровых и бухгалтерских документах, то потребуется внести соответствующие изменения, в учетные документы, регистрационные формы, в том числе: трудовой договор, трудовую книжку, книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, личную карточку работника и лицевой счет. Об этом сообщает pro-personal.ru.

Теперь возникает вопрос: пойдет ли копейчанин после смены мужского пола на женский раньше на пять лет на пенсию?

В пресс-службе пенсионного фонда обещали дать ответ в ближайшее время.

Добавим, операции по смене пола в России и за рубежом уже не редкость. Первая из них, о которой официально была проинформирована общественность, была проведена в 1953 году в Дании – американец сменил мужской пол на женский. В СССР в 1970 году в Риге в НИИ травматологии и ортопедии профессор Калнберз провел операцию по перемене пола женщине и получил авторское свидетельство на способ осуществления операции как изобретение.

Фото из открытых источников