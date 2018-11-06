В микрорайон «Парковый - 2» запущен дополнительный транспорт
В микрорайон «Парковый - 2» запущен дополнительный транспорт. Его жители смогут воспользоваться услугами автобусного маршрута № 34.
Новый автобусный маршрут в микрорайон «Парковый -2» уже вышел на линию. Перевозчику выданы все необходимые документы.
Трасса маршрута проходит следующим образом: Мехколонна – Конструктора Духова – Сергея Герасимова – Зальцмана – 1я Эльтонская – Линейная – ЧТЗ – проспект Ленина – Свободы – Железнодорожный вокзал – Овчинникова – Курчатова – Энгельса – проспект Ленина – ЮУрГУ – Лесопарковая – Худякова – микрорайон «Благодатово» - Университетская Набережная – Академика Королёва – 250-летия Челябинска – Образовательный центр № 4 – Академика Макеева – Братьев Кашириных – Салавата Юлаева – Новгородский тракт (Обратно проспект Евгения Родионова – Татищева) – Парковый 2 (Петра Столыпина).
Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, новый маршрут позволяет добраться из микрорайона «Парковый -2» в образовательный центр №4, расположенный в микрорайоне «Ньютон», а также обеспечивать транспортную доступность микрорайонов «Тополиная аллея» и «Благодатово», жилых домов и организаций, расположенных на улицах Курчатова и Овчинникова.
Информацию о работе маршрута можно получить по телефону диспетчера ООО «Второй автобусный парк» +7922 236 94 90.