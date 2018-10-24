В ноябре в реку Урал в Магнитогорске запустят первых сеголеток сазана

В Челябинской области завершается крупнейший природоохранный проект ПАО «ММК» - строительство разделительной дамбы. Кроме возведения гидротехнического сооружения проект предусматривает зарыбление магнитогорского водохранилища - ущерб, нанесенный аквакультуре реки Урал во время строительных работ, должен быть компенсирован.

По словам исполняющего обязанности ведущего специалиста лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Сергей Аднамах, при намыве дамбы нарушился экологический баланс, поэтому проектом были предусмотрены компенсационные мероприятия по зарыблению.

«Видовой состав рыб определяли Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства и Госрыбцентр. Первоначально рассматривали сиговых, но были сомнения в том, что эти породы у нас приживутся. Поэтому наука настояла на том, чтобы зарыбляли сазана, так как он исторически водился в Урале», - отметил Сергей Аднамах.

Сазан - дикий сородич карпа. Дикий - в плане привычек. В отличие от своего окультуренного собрата, сазан менее требователен к условиям обитания и менее подвержен различным заболеваниям. Возможно, поэтому живет сазан долго - до 35 лет. Для этого вида характерен интенсивный рост. Ко второму году проживания сазан достигает десяти сантиметров в длину и веса около 300 граммов. На третий год наступает половая зрелость.

Самки сазана весьма плодовиты, некоторые за период нереста откладывают до полутора миллиона икринок.

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», разведением рыбопосадочного материала для зарыбления водохранилища занимается рыбхоз «Кызыл-Чилик» магнитогорского рыбозавода. Располагается он неподалеку от села Фершампенуаз Нагайбакского района на водосборной площади реки Кызыл-Чилик. Общая площадь прудов - нагульных, выростных, маточных, нерестовых и зимовальных - 624 гектара.