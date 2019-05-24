В парке Гагарина покажут фильмы о Великой Отечественной

В Челябинске завтра, 25-го мая, начнется серия бесплатных кинопоказов в летнем кинотеатре парка имени Гагарина в поддержку ветеранов, которая продлится вплоть до 22-го июня.

Завтра, 25-го мая, организаторы акции - благотворительный фонд «Память поколений» - приглашают горожан посмотреть под открытым небом знаменитый фильм «Летят журавли» и помочь ветеранам всех войн, приобретая значок «Красная гвоздика». Начало - в 22 часа.

25 мая в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина пройдет первый открытый кинопоказ от организаторов всероссийской акции «Красная гвоздика» - Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

С 25 мая по 22 июня каждую в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Челябинска будут проходить общедоступные киносеансы при поддержке БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» и акции «Красная гвоздика». Программу составят любимые советские фильмы: «Они сражались за Родину», «Мэрри поппинс, до свидания», «12 стульев», «Батальоны просят огня (1-2 серия)», Батальоны просят огня (3-4 серия).

Вход на мероприятия свободный, но каждый может приобрести у волонтеров значки «Красная гвоздика» — символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий. Все вырученные средства будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке. Это не только участники Великой Отечественной войны, но и других войн и боевых конфликтов, в которых были задействованы наши соотечественники. Каждый, кто носит значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам».

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи взрослой категории граждан - ветеранам боевых действий. Фонд помогает ветеранам всех войн и конфликтов, в которых принимала участие наша страна. Фонд основан 22 июня 2015 года и за время своего существования оказал помощь более чем 8 500 ветеранам на сумму порядка 544 миллионов рублей.