В понедельник в Златоуст нагрянут ревизоры

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проведет полномасштабную ревизию в администрации Златоуста. Жители давно ждут аудиторов в своем городе в надежде, что проверяющие найдут массу «интересного» в мэрии» и с этого начнется наведение порядка в городской власти.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» председатель КСП области Алексей Лошкин, ревизоры приедут в Златоуст в понедельник, 20 мая. В этот же день состоится встреча с главой города Вячеславом Жилиным. Мэру расскажут о предстоящей проверке.

В Златоусте запланировано проведение полной ревизии расходных обязательств администрации за последние несколько лет: закупки, фонд оплаты труда, доходы от использования муниципального имущества, аренда, приватизация, подведомственные учреждения, бюджет. К проверке будут привлечены в той или иной степени практически все специалисты КСП.

Ранее Алексей Лошкин провел прием граждан в Златоустовском городском округе. Анализ многочисленных жалоб и обращений жителей города, поступивших в ходе приема, был отправлен главе региона. Параллельно сотрудники ФСБ провели выемку документов в муниципальном предприятии «Злат-ТВ».

В официальном аккаунте врио губернатора Алексея Текслера жители уже неоднократно просили главу региона побыстрее приехать в Златоуст и устроить экзамен для главы – Вячеслава Жилина. Слишком много неприятных вопросов накопилось к мэру. Это «исчезнувшие» бюджетные средства при возведении биатлонного стадиона имени С. Ишмуратовой, газовые проблемы, покупка для МФЦ Toyota Camry в топовой комплектации, проблемы с общественным транспортом и маршрутной сетью, странная покупка администрации – «речной трамвайчик». На его приобретение потрачено четыре миллиона бюджетных рублей. Жители сомневаются в целесообразности такой траты. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий руководителями МУП «Коммунальные сети» Златоуста. И здесь есть чем поинтересоваться у мэрии.