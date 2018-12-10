В поселок Аэропорт придет чистая вода
«МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» города Челябинска намечает строительство сооружений умягчения и обезжелезивания воды в поселке Аэропорт Металлургического района.
Как сообщает пресс-служба компании, строительство сооружений необходимо для того, чтобы вода соответствовала требованиям СанПиН.
Все заинтересованные лица могут принять участие в обсуждении санитарно-гигиенического и экологического аспектов намечаемой деятельности. Устные и письменные отзывы принимаются в течение двух недель со дня опубликования объявления по телефонам: 259-13-15, 259-13-38 и по адресу 454020 Челябинск, улица Воровского, 60А.